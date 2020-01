Pastoor van Asten mag enorme erfenis overleden vrouw aanvaarden, familie vangt bot

De familie van de in 2014 overleden Tonny van Empel heeft geen recht op haar volledige erfenis. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De 82-jarige vrouw uit Asten liet het grootste deel van haar vermogen na aan de toenmalige pastoor van Asten, Jos Hermans. Volgens de familie gaat het om 120.000 euro.

De familie stapte naar de Hoge Raad om dit tegen te houden, nadat ze eerder bot had gevangen bij de rechtbank en het gerechtshof. De Hoge Raad heeft nu dit cassatieberoep verworpen.

Met dit besluit van de Hoge Raad staat vast dat het testament van de overleden vrouw geldig is en dat pastoor Hermans de erfenis mocht aanvaarden. Hoe de Hoge Raad tot dit oordeel kwam, is niet bekendgemaakt. Dat hoeft de Hoge Raad ook niet te doen.

Gevecht

Volgens de familie zou Tonny van Empel op haar sterfbed tegen haar nicht Jolanda hebben gezegd dat ze 'een grote fout heeft gemaakt' en het geld 'aan de verkeerde zou hebben gegeven'. "Maar ik kom in ieder geval wel in de hemel.” Volgens deze nicht zou haar tante spijt hebben gehad van haar testament dat ze vier jaar daarvoor had opgesteld. Daarin stond dat het grootste deel van haar erfenis naar de pastoor zou gaan.

Het gevecht over de erfenis duurde jaren. Naast het geld ging het ook om een garagebox en de inboedel van het huis van Tonny van Empel.

Wilsonbekwaam

De rechter wilde het testament niet vernietigen. Het gerechtshof oordeelde dat de familie niet kon aantonen dat de vrouw wilsonbekwaam was toen het testament werd opgemaakt en ook niet dat de pastoor hierbij druk heeft uitgeoefend. Pastoor Hermans benadrukte dat het ging om een schenking die hij niet als pastoor, maar op persoonlijke titel kreeg en dat hij die daarom accepteerde.

