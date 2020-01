Steeds meer boeren laten zich verzekeren tegen extreem weer: ‘Het geeft ons rust'

Met name de landbouw heeft veel last van droogte of van extreme regelval. Het zijn daarom vooral akkerbouwers die zich laten verzekeren tegen schade door extreem weer. Een van hen is boer Adrie Bossers uit Langeweg. Boer Bossers verbouwt onder meer aardappelen, uien en suikerbieten. “Je moet je voorstellen dat er grote plassen op het veld komen staan bij zulke regenval. De bedden staan dan vol met water. En dan is de oogst verloren", vertelt hij.

Het gevolg van dat risico is dat steeds meer boeren zichzelf verzekeren tegen het weer. En dat maakt het verzekeren an sich ‘weer’ voordeliger; hoe meer boeren instappen in de brede weersverzekering, hoe lager de premie. Daarnaast heeft de minister de assurantiebelasting afgeschaft op de verzekering, waardoor het verzekeringsbedrag sowieso kleiner is geworden. Bovendien dekt de verzekering steeds 'bredere' gevallen van klimaatschade.

Volgens Bossers praat je bij een verloren oogst over financiële schade die vergelijkbaar is met een ruim jaarinkomen. "Zeg maar tot de zeventigduizend euro", vertelt Bossers. "Vroeger had je wel eens een slecht najaar, maar het lijkt nu structureel te worden. En omdat die akkers zo belangrijk zijn voor je inkomen en de continuïteit van je bedrijf, wil je dat risico afdekken. Daarom geeft een bredere verzekeringsdekking ons rust. "