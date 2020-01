Belg krijgt 2,5 jaar cel voor ongeval tijdens politieachtervolging waarbij vriend omkwam

DEN BOSCH -

De 31-jarige Belg die in juni 2017 een ongeval veroorzaakte waarbij een 29-jarige vriend omkwam moet 2,5 jaar de cel in. Ook krijgt hij vier jaar rijontzegging. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag. De man had ten tijde van de rit een celstraf tegoed in Belgiƫ en reed zonder rijbewijs.