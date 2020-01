Wilde politieachtervolging leidt tot dood vriend: Belg krijgt 2,5 jaar cel

De 31-jarige Belg die in juni 2017 een ongeval veroorzaakte waarbij een 29-jarige vriend omkwam moet 2,5 jaar de cel in. Ook krijgt hij vier jaar rijontzegging. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag. De man had op het moment van de rit een celstraf tegoed in Belgiƫ en reed zonder rijbewijs.

De Belg was samen met twee vrienden vanuit België naar Nederland gereden om naar de coffeeshop te gaan. Op de terugweg in de buurt van de Aalsterweg in Eindhoven trok de bestuurder door roekeloos rijgedrag de aandacht van agenten.

Vriend kwam om het leven

Tijdens een achtervolging verloor hij in een bocht op de ventweg naast de Boutenslaan de macht over het stuur. Bij een botsing met een boom kwam de 29-jarige inzittende om het leven. De bestuurder en de andere vriend (20) raakten zwaargewond.

Volgens de verdachte zag hij de politie niet en dacht hij dat hij op een snelweg reed. “Dit vindt de rechtbank volstrekt ongeloofwaardig. Voor de rechtbank staat vast dat de man bewust aan de politie probeerde te ontkomen", schrijft de rechtbank in Den Bosch.

Als reden voor de vluchtpoging geeft de rechter aan dat de man ‘wellicht cannabis had gerookt of dat hij nog een vonnis in België had openstaan’.