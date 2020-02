DJ Lorentz (17) tekent bij toplabel: 'Ik ben geen Martin Garrix, maar wil wel net zo groot worden'

HELMOND -

Lorenzo van Kooten uit Helmond, bekend als DJ Lorentz, is nog maar 17, maar heeft nu al zo'n beetje alle dj-hotspots in de wereld gezien. Een naam om in de gaten te houden, want hij staat voortaan onder contract bij Smash The House. Dat is het platenlabel van Dimitri Vegas en Like Mike, dé nummer één dj's van de wereld. Maak in de video kennis met de nieuwste dj van Brabantse bodem.