100 gram goud voor de gouden tip die leidt naar gewapende overvaller Goudwisselkantoor in Eindhoven

Het Goudwisselkantoor in Eindhoven looft 100 gram goud uit voor de tip die leidt naar de man in december het kantoor overviel en met een wapen een medewerker bedreigde. Regiomanager Geertjan de Keijzer: “Wij willen een signaal afgeven dat dit niet zo maar ongestraft kan. Wij willen dat die man wordt gepakt.”

Het was binnen drie minuten gebeurd. Een man met een petje belde aan, stapte naar binnen en trok een wapen. “Ik heb terug zitten kijken op de beelden en het ging echt heel snel”, vertelt De Keijzer. “En het was bijna nog een heterdaadje, want de politie arriveerde een paar minuten nadat de dader was vertrokken. Ons veiligheidssysteem heeft wel gewerkt, toch heeft hij weten te ontkomen.”

Impact

De impact van de overval was groot. Er werden flink wat spullen buit gemaakt. Wat precies werd meegenomen en hoeveel het waard was, willen Geertjan en de politie in het belang van het politieonderzoek niet zeggen. “De politie spreekt over een gering bedrag, maar het is wel meer dan ik in een dag verdien hoor”, lacht De Keijzer.

Maar het ergste was het natuurlijk voor de medewerker die bedreigd werd met een pistool. “Gelukkig gaat het nu goed met hem”, aldus de Keijzer. “Hij is wel behoorlijk geschrokken, maar hij is goed begeleid. Hij is strijdbaar en sterk.”

Gouden tip

En omdat de impact zo groot was, wil De Keijzer dat de dader wordt gepakt. “Wij zijn letterlijk en figuurlijk op zoek naar de gouden tip. Op het moment dat iemand de tip kan geven die leidt tot het de aanhouding van de dader, krijgt hij 100 gram goud. En dat is op dit moment zo’n 4600 euro waard.”

“We willen op deze manier ook een signaal afgeven, bij ons moet je niet zijn. Het is niet lonend. De buit was dan wel gering, maar de straf zal niet gering zijn als je wordt gepakt.”