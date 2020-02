'De pleuris gaat hier uitbreken', Bredase stappers boos op taxichauffeurs die weigeren en oplichten

De gemeente krijgt het probleem maar niet onder controle. Al jaren is er sprake van misstanden op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Van oplichting en ritten weigeren tot aan vechtpartijen, elk weekend is het raak. De nieuwe taxiverordening, sinds september vorig jaar van kracht, helpt voorlopig voor geen meter.

"Ik heb al twee keer gehad dat ik na een avondje stappen niet naar huis werd gebracht en naar huis moest lopen", zo zegt Bredanaar Jim Naalden, die regelmatig een taxi pakt en het spuugzat is. "En dat is al gauw twee uur!"

Bekijk hier de video over de problemen op de taxistandplaats.

Uitbater Kristian van Eenenaam van café Krisje aan de Haven kent de verhalen. Hij hoort ze met grote regelmaat aan de toog. Hij merkt dat de boosheid onder de Bredase stappers toeneemt, omdat er niets verandert. "Het is nog net zo'n grote bende als een jaar geleden, één grote zooi", zo zegt hij. "Je jaagt mensen er de zwarte taxi mee in. Of nog erger, ze gaan zelf weer dronken auto rijden of komen helemaal niet meer naar de stad."

Het zijn volgens klant Jim Naalden vooral de lokale stappers die de dupe zijn. "Een groepje dat naar Dordrecht of naar Rotterdam moet, kan wel instappen. Daar verdienen ze namelijk veel geld aan, maar een ritje van acht kilometer is teveel gevraagd."

Agressie

Probleem is onder meer dat de doorstroming. Er zijn vaak teveel taxi's. Op de drukke tijdstippen telkens een uur of meer wachten op een rit van een paar euro is voor de chauffeurs niet rendabel. Maar ritjes weigeren mag niet en zorgt ook voor een soort van kip en ei verhaal.

Het zet in ieder geval kwaad bloed bij het Bredase uitgaanspubliek en leidt soms ook tot geweld. Zo werd er in december nog een chauffeur in elkaar gemept. Maar ook de chauffeurs zijn soms agressief, zo merkte Naalden. "Net als velen word ik ook boos als ik om niets geweigerd word en niet naar huis kan. Een tijdje geleden ben ik best tekeer gaan tegen een chauffeur, die stapte uit en wilde mij wat aan doen. Ja echt, die wilde mij wel even in de haven gooien."

Breekt de pleuris uit met carnaval?

Met carnaval op komst zijn dit verontrustende verhalen. "De pleuris gaat hier echt uitbreken als dit zo blijft", zegt Ad Baelemans, eigenaar van café Catch 22 in de Vismarktstraat. "Je kunt er op wachten dat dit gaat escaleren met carnaval."

De ellende lijkt zich de laatste tijd uit te breiden naar andere delen van de stad. Ook van de standplaatsen bij het centraal station en de Oude Vest komen steeds meer verhalen over met name oplichting. Het opmerkelijke is dat de rotte appels onder de chauffeurs, een kleine groep, eigenlijk wel bekend zijn. Bij de goedwillende chauffeurs en waarschijnlijk ook bij de gemeente Breda. Maar angst lijkt te regeren.

"Ik wil er niet teveel over zeggen", zegt een chauffeur, die dan ook anoniem wil blijven. "Maar de situatie is schrijnend, het is een puinhoop. Er blijven ook maar nieuwe chauffeurs bij komen, het wordt van kwaad tot erger. Er wordt niets aan gedaan, het handhaven is kut."

Al heel lang klachten

In september ging nog een nieuwe verordening van kracht. Zo kregen de taxi's onder andere allemaal een keurmerk, kosten 250 euro per chauffeur.

"Die vergunning is nu een half jaar geleden afgegeven en dat was naar aanleiding van klachten die al anderhalf jaar duren", zegt Baelemans van café Catch 22 geïrriteerd. "Het verandert niet. Zo'n stad als Breda krijgt het gewoon niet geregeld. Belachelijk!"

Handhaving

Het lijkt er op dat de taxiverordening niet werkt omdat de handhaving voorlopig faalt. Op zaterdag zijn er bijvoorbeeld stewards aanwezig die de zaken op de taxistandplaats moeten regelen. "Die staan alleen maar met lekkere wijven te praten", zo zegt een taxichauffeur. "Ik ga er mijn geld niet meer aan geven."En een klant verzucht: "Je hebt er niets aan, die zijn soms zelf agressief."

Voor dit artikel is gesproken met meerdere bezoekers en taxichauffeurs van de Bredase binnenstad.