Wielercriteriums in de knel door Spelen vlak na Tour: 'Programma zal wat minder attractief zijn'

"We moeten inderdaad iets terugschakelen", geeft Toine Hermans van het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer toe. "Het programma zal hierdoor wat minder attractief zijn." Maar hij vreest niet voor een gedevalueerd evenement op maandag 20 juli. "Mensen komen namelijk niet alleen voor de renners hiernaartoe, maar ook voor het entertainment eromheen."

Keuzes maken

"Ach, iedere vier jaar speelt dit", reageert secretaris Theo van der Westelaken van de 8 van Chaam, het wielercriterium dat woensdag 22 juli plaatsvindt. "Vier jaar geleden in Rio deed Tom Dumoulin hier mee en vertrok hij daarna meteen richting Rio de Janeiro waar een week later het wielrennen op het programma stond", herinnert hij zich.

Van der Westelaken ligt dan ook 'niet wakker' van de situatie. "Het gaat maar om vijf renners bij de mannen en vrouwen per land, hè? Het hedendaagse wielrennen is heel breed. Er komt heus een representatief deelnemersveld."

Vreemdgaan

Ook Hermans hamert erop dat 'we heel veel goede renners hebben in Nederland'. "We krijgen er dus voldoende aan de start. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er voldoende toeschouwers naar Boxmeer zullen komen."

De organisatie van het Boxmeerse criterium focust zich sinds 2013 op de deelname van Nederlandse renners. Maar Hermans sluit niet uit dat hier dit jaar van afgeweken wordt als daar mede vanwege de deelname van de bekende Nederlanders aan de Spelen - financiële - ruimte voor is. Lachend: "Ik vind het niet erg om een keer vreemd te gaan."

Keuzes

Niet alleen de organisaties van 'Boxmeer' en 'Chaam' zitten met de Olympische Spelen in hun maag. Ook de Mijl van Mares - die plaatsvindt op zaterdag 25 juli, precies de dag waarop in Tokio de wegwedstrijd voor de mannen wordt verreden - en de Draai van de Kaai, die zondag 26 en maandag 27 juli plaatsvindt, zullen er last van hebben. De 26e vindt in Tokio de olympische wegwedstrijd voor vrouwen plaats en 29 juli staat voor de vrouwen en de mannen de tijdrit op het programma.

"Elke vier jaar vormen de Spelen een probleem", vertelt wielermakelaar John van den Akker uit Veldhoven. Hij 'regelt' ieder jaar de sterren uit de Tour voor de Nederlandse wielercriteriums. "Maar het hangt er een beetje vanaf hoe het olympisch parcours eruitziet. In Londen was er bijvoorbeeld een vlak parcours. Toen werden er veel sprinters geselecteerd."

'Aansprekende vrouwen helemaal lastig'

Maar nu gaat het om een bergachtig parcours en dus zullen er vooral klimmers worden opgeroepen. En dat zijn vaak juist de renners die zich tijdens de Tour de France in de kijker rijden. Namen zoals Tom Dumoulin, Wout Poels en Steven Kruijswijk zijn volgens Van den Akker dan ook 'zeker niet beschikbaar'.

Aansprekende vrouwen contracteren wordt volgens Van den Akker helemaal een lastig verhaal. "De wereldtop bij de vrouwen komt uit Nederland: Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen. Dat is in dit geval vervelend. Bij de mannen blijft er genoeg over om uit te kiezen."

Mazzel

Van den Akker heeft wel goede hoop voor het wielercriterium in Etten-Leur. Daar hoopt de organisatie zoals ieder jaar de geletruiwinnaar vast te leggen. "Die organisatie heeft misschien mazzel, omdat dit criterium pas laat - 9 augustus - plaatsvindt."

Maar andere criteriums zullen volgens hem wel last van de Spelen hebben. "Als een renner geselecteerd wordt, zal die direct na de Tour naar Tokio gaan", vermoedt hij. "De Olympische Spelen zijn namelijk een hoogtepunt om te rijden. Ik denk dat je bijtijds in Tokio moet zijn als je goed wil rijden tijdens de Spelen. Ik vraag me af of zo iemand van tevoren nog in Boxmeer zal rijden."

De Draai van de Kaai zou misschien geluk kunnen hebben, als een renner na de wegwedstrijd niet hoeft deel te nemen aan de olympische tijdrit. "Dan kun je op tijd terug in Roosendaal zijn."