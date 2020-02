Management Snollebollekes herkent zich niet in kritiek van fans: 'Hier alleen felicitaties gehad'

"Bij elk evenement heb je mensen die een ticket bemachtigen en mensen die ernaast grijpen", verklaart het management. "Dit weekend doet Snollebollekes alleen de optredens. Hij geniet van dit bericht met zijn gezin. De komende periode gaan we met elkaar bekijken wat mogelijk is voor de fans die nu naast de tickets hebben gegrepen."

Teleurstelling

Veel fans zaten zaterdagochtend om elf uur klaar om een kaartje te kopen via de officiële website van het festival. bij aanvang van de verkoop kregen ze echter te zien dat het festival al was uitverkocht. De voorverkoop was namelijk al om tien uur gestart. Toen was het mogelijk om twintig kaartjes per persoon te kopen, een ongebruikelijk hoog aantal voor festival.

Om elf uur waren de tickets dus allang weg, sommige mensen zeggen zelfs om tien uur al achter het net te hebben gevist, met als gevolg heel veel teleurgestelde fans. Op de Facebook-pagina van Omroep Brabant en die van het Total Loss-festival, opgehangen aan de welbekende artiest Snollebollekes, regent het dan ook klachten. Het management herkent die berichten niet en zegt 'alleen felicitaties te hebben binnengekregen'.

'Ongelofelijk'

Een van die teleurgestelde fans is de Eindhovense Manuela van de Sande. Net als veel andere fans zat ze zaterdagochtend om elf uur met haar telefoon in de aanslag. "Ik ben kwaad. De manier waarop het is gegaan: ik ben behoorlijk pissig. En niet alleen ik. Wij hadden meegedaan aan de pre-sale en we konden ze al om tien uur bestellen, maar alles was al uitverkocht. Vervolgens zie je al op Marktplaats langskomen voor vijftig euro per stuk."

"Ik mag niet schelden, maar het was gewoon kut. ik wilde heel graag, ik ga helemaal uit mijn plaat als ik zijn nummers hoor. Ik wilde hem heel graag zien, maar je krijg zo geen kans, echt niet", zegt ze betraand. "Snollebollekes kan hier niets aan doen. Maar die organisatie kan mijn kont kussen."

Marktplaats

De tickets staan wel op naam, maar volgens het management wordt er niet om identificatie gevraagd bij aanvang van het festival. Enkele tickets worden zaterdagochtend al doorverkocht op advertentiewebsites zoals Marktplaats, waar er ongeveer vijftig euro per kaartje wordt gevraagd. Dat is twee keer duurder dan de eigenlijke verkoopprijs.