Dode man gevonden in tuin in Tilburg, politie doet onderzoek

Volgens de politie werd het stoffelijk overschot gevonden in een gemeenschappelijke tuin. Ook nadat het lichaam was geborgen deed de politie onderzoek naar de bijzondere omstandigheden rondom de dood van de man. Daarom werd zaterdagmiddag en -avond in de wijk een ruim gebied afgezet, meldt woordvoerder Eric Passchier.



De identiteit is bij de politie bekend maar het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Bij de Wethouderslaan is de afgezette plek weer vrijgegeven, Forensische Opsporing doet verder onderzoek.