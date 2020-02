Politie onderzoekt dode man in Tilburg, omgeving ruim afgezet

Aan de Wethouderslaan in Tilburg doet de politie zaterdagmiddag onderzoek, eerder deze dag werd daar in een tuin een lichaam gevonden.

Volgens de politie is er een stoffelijk overschot gevonden in een gemeenschappelijke tuin. Het lichaam van de man is inmiddels geborgen, maar de politie doet nog onderzoek op de plaats delict, meldt woordvoerder Eric Passchier.



De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend, daarom is in de straat een ruim gebied afgezet.