Ernstig ongeluk Oosterhout, drie mannen vluchtten uit gestolen auto

OOSTERHOUT -

Op de kruising van de Burgemeester Materlaan en de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout is zaterdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd tussen twee auto's. Drie inzittenden van een van de twee auto's, een BMW, vluchtten na de aanrijding. Een paar straten verderop werden ze even later alsnog aangehouden.