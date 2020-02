Ernstig ongeluk Oosterhout, gevluchte inzittenden alsnog aangehouden

Ernstige aanrijding in Oosterhout, bestuurders vluchtten (foto: Jeroen Stuve)

Op de kruising van de Burgemeester Materlaan en de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout is zaterdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Inzittenden van één van de auto's vluchtten na de aanrijding, maar werden een paar straten verderop alsnog aangehouden.

De hulpdiensten kregen rond kwart voor vijf een melding van het ongeluk, daarbij waren twee auto's betrokken.



Inzittenden van een van de betrokken auto's waren gevlucht, zij lieten hun BMW staan en renden de wijk in. Deze auto bleek eerder te zijn gestolen in Breda. Dankzij snelle agenten en alerte getuigen werden de drie mannen een paar straten verderop alsnog ingerekend. De politie zoekt nog naar de kleding van deze mannen.



De bestuurder van de andere auto is bij de aanrijding ernstig gewond geraakt, daarom werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Daarop werd niet gewacht, de gewonde werd direct naar een ziekenhuis gebracht.