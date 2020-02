Auto's massaal bekrast in Waalwijk

Auto's bekrast in Marga Klompéstraat in Waalwijk (foto: Persbureau Midden Brabant / Anja van Beek)

In de Marga Kloméstraat in Waalwijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan tien auto's bekrast. De voertuigen waren zowel aan de straatkant als aan de kant van de stoep bekrast met een scherp voorwerp.



Verschillende auto’s in de wijk zijn voorzien van lange krassen. Ook zouden er auto's in de Betsy Perkstraat zijn beschadigd.



Omwonenden geven aan dat het lijkt alsof de auto’s zijn bewerkt met een scherp voorwerp, mogelijke en sleutel. Zij ontdekten de beschadigingen zaterdagochtend en hebben aangifte gedaan.



Het is nog onduidelijk hoeveel auto's er in totaal zijn beschadigd. De politie doet onderzoek.