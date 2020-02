Diepe lange krassen in meer dan tien auto's in Waalwijk

Auto's bekrast in Marga Klompéstraat in Waalwijk (foto: Persbureau Midden Brabant / Anja van Beek)

WAALWIJK -

In de Marga Klomp├ęstraat in Waalwijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan tien auto's bekrast. Verschillende voertuigen in de wijk waren zowel aan de straatkant als aan de kant van de stoep voorzien van diepe, lange krassen.