Gemaskerde overvaller met vuurwapen slaat toe bij pizzatent Tilburg: 'Liet mensen in shock achter'

De gemaskerde overvaller kwam rond kwart over negen de zaak - waar een paar klanten aanwezig waren - binnenrennen. Hij sprong over de toonbank en richtte iets dat op een vuurwapen leek op de medewerkers.

Telefoon

Hij eiste geld uit de kassa. Dat geld deden de medewerkers voor hem in een plastic Aldi-tas.

Hij wilde ook nog een telefoon van een klant hebben, maar op dat moment ging een alarm af. "Daarop vluchtte hij, de mensen in shock achterlatend", laat een politiewoordvoerder weten.

Signalement

De verdachte wordt tussen de 17 en 20 jaar oud geschat. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en is slank. Hij is blank en sprak Nederlands zonder accent. De overvaller droeg een donkere bivakmuts met twee ronde gaten bij de ogen en een gat bij de mond,, hij had zwarte kleren aan, droeg een joggingbroek en zwarte Nike Air Max.