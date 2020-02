Gewapende overval bij pizzatent in Tilburg, politie zoekt dader

De gemaskerde overvaller dreigde tijdens de overval met een vuurwapen. Vervolgens is deze gevlucht met geld, in een plastic tas van de Aldi. Het gaat volgens de politie om een blanke man van zo'n twintig jaar oud. Hij zou zwarte schoenen dragen van het merk Nike.



Er waren bij de overval enkele klanten en medewerkers in de zaak aanwezig. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie. Zij zoekt de overvaller nog.