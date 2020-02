A2 richting Eindhoven urenlang dicht na ernstig ongeluk bij Liempde

Volgens een getuige ging het om zes auto's.

Eén auto was over de kop geslagen. Dit zou gebeurd zijn nadat die op een vrachtwagen botste. De bestuurder van deze auto was verdwenen toen de hulpdiensten aankwamen. Hij meldde zich later bij een ziekenhuis. Toen de politie dit hoorde, gingen agenten daar naartoe voor tekst en uitleg.

Auto Rijkswaterstaat geramd

Andere automobilisten, die de over de kop geslagen auto wilden ontwijken, raakten elkaar of de vangrail. Eén auto botste op een auto van Rijkswaterstaat, die daar stond om het verkeer te waarschuwen voor de over de kop geslagen auto.

De ooggetuige sprak over een 'grote ravage'. "Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Automobilisten kregen tot kwart over acht het advies om te rijden via Tilburg en de A65 en de A58 te nemen.