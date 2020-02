Dode gevonden in uitgebrande auto op industrieterrein in Ravenstein: 'Alle scenario's liggen open'

RAVENSTEIN -

De politie heeft zondagochtend op industrieterrein De Bulk in Ravenstein een dode gevonden in een uitgebrande auto. Die auto was tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst. Onduidelijk is of het gaat om een noodlottig ongeluk, of dat er meer aan de hand is. De politiewoordvoerder gaf zondagochtend aan 'dat alle scenario's nog open liggen.'