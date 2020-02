Opnieuw gaslek in Eindhovense flat: 14 appartementen ontruimd

Aan de Helicon in Eindhoven zijn zondagmiddag opnieuw veertien appartementen ontruimd na een gaslek. Dat meldt de brandweer. Zaterdagavond werden er ook al enkele appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Mogelijk is het lek toen niet goed gerepareerd.

Netbeheerder Enexis is bezig het lek te repareren. De brandweer is ter plaatse om metingen te verrichten. Veel bewoners staan buiten te wachten tot het lek is gerepareerd.

Gaslek

Het gas is gelekt naast de ontruimde flat, maar heeft zich onder de grond verspreid naar de kruipruimte van de flat.