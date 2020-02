Howard sprong uit zijn neerstortende vliegtuig en moest zich vermommen als boer

De operatie Market Garden was in volle gang. De Amerikaanse piloot Howard Cannon had parachutisten gedropt in de omgeving van Nijmegen. Op de terugweg naar Engeland werd de Dakota C-47 Stoy Hora beschoten boven Breda. "Op de hoogte van de Hoevense Beemden zijn ze uit het vliegtuig gesprongen. Het vliegtuig maakte een draai van 180 graden en is hier op het terrein neergekomen", vertelt Jos Vermunt, zittend op het huidige trainingsveld.

Piloot Howard Cannon.

Volgens Vermunt was de plaatselijk bevolking er als de kippen bij om de sigaretten, chocolade en snoep die nog aan boord van het vliegtuig lagen in te pikken. "Het was in een tijd dat er niet zoveel beschikbaar was. Voordat de Duitsers kwamen, was het toestel al leeg. Maar de Duitsers waren eigenlijk meer geïnteresseerd in de piloten en de bemanning."

Terwijl de bemanningsleden met hun parachutes een plek zochten voor een zachte landing, werden ze vanaf de grond beschoten door Duitse patrouilles. "Het is nog zacht uitgedrukt, als ik zeg dat het niet prettig was”, vertelt Howard Cannon later.

Bemanningsleden hielden zich schuil onder takken.

Drie bemanningsleden landden op een aardappelveld, waar de gerooide aardappels in kuilen waren opgeslagen. Vermunt: "De Duitsers dachten dat de Amerikanen zich onder de aardappels verstopt hadden, maar die waren zo helder geweest om na de landing naar een sloot te kruipen en takken over zich heen te trekken. De Duitsers hebben hen niet meer gevonden."

Piloten Howard Cannon en Frank Krebs in de cockpit.

Verzetslieden en de marechaussee, die ook een rol speelde in het verzet, vonden de bemanningsleden en zeiden dat ze terug zouden komen als het donker was. "Samen hebben ze de drie bemanningsleden weggehaald van het land. Een paar dagen later werden ze op een motor naar het magazijn van V&D in Breda gebracht. Toen het daar te heet onder de voeten werd, is de beslissing genomen om de bemanningsleden naar de Belgische grens te brengen."

Verkleed als boer werden ze, onder begeleiding van de broers Charles en Frans Marijnissen, op de fiets naar Wernhout gebracht waar ze onderdak kregen op een boerderij. Ze durfden pas naar buiten te komen toen ze de geallieerden op het erf Engels hoorden spreken.

Interview met Howard Cannon in De Telegraaf.

Howard Cannon overleed in 2002 op 90-jarige leeftijd. Na zijn diensttijd werd hij senator voor de Democraten in de staat Nevada. Begin jaren zestig vertelde hij in een interview aan De Telegraaf dat hij in Nederland heeft ervaren wat de werkelijke betekenis van vrijheid is. "We moeten nooit vergeten om daarvoor te vechten", aldus Cannon in de krant.