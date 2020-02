Ryan Kamp draagt dag na winnen WK veldrijden trots zijn regenboogtrui: 'Maar wel onder mijn jas'

Vol trots loopt Ryan Kamp (20) deze zondag door het Zwitserse Dübendorf in zijn regenboogtrui. Dit is het shirt dat hij het hele komende wielerseizoen mag dragen als winnaar van het WK veldrijden voor beloften zaterdag. De renner uit Raamsdonksveer reed op knappe wijze solo naar de zege.

"Het was een heel gesloten wedstrijd", blikt Kamp terug. "In het begin ontstond een kopgroep van vijf of zes man, met mij erbij. Twee ronden voor het einde reed ik daaruit weg en die vlucht kon ik volhouden."

Emotioneel

"Dit is iets waar ik al een heel seizoen naartoe werkte", vertelt de renner uit Raamsdonksveer. "Op basis van mijn prestatie vorig jaar tijdens het WK, toen ik als eerstejaars belofte zevende werd, wist ik dat ik dit jaar een grote kans zou maken op de titel."

Toen hij zaterdagmiddag daadwerkelijk als eerste over de streep kwam, was hij emotioneel. "Dat heb ik altijd wel een beetje", vertelt Kamp. "Ook bij het behalen van de Nederlandse titel had ik dit en nu weer. Ik weet ook niet wat het is..."

Champagnedouche

Kamp bleef de Zwitser Kevin Kuhn, die als tweede finishte, 36 seconden voor. Mees Hendrikx eindigde als derde. Kamp neemt deze zondag de tijd om na te genieten van zijn zege. "Mijn regenboogtrui heb ik vandaag aan", lacht Kamp. "Wel onder mijn jas hoor, want het regent hier best hard. Ik heb er niet in geslapen, want bij de KNWU kreeg ik zaterdagavond een champagnedouche. Maar het shirt hing 's nachts wel mooi over mijn stoel."

