Musicalster Maaike Widdershoven vreest aanleg van zonnepark rondom haar boerderij: 'Schrok me kapot'

Widdershoven woonde twintig jaar in Scheveningen, maar onlangs ging het weer kriebelen. Ze wilde terug naar Brabant. Niet naar Oss, waar ze opgroeide, maar ‘ergens’ in de buurt. Met een bevriend gezin en met haar man besloot ze om een boerderij in Keldonk te kopen en het huis te splitsen.

De boerderij moet daarnaast een bed-and-breakfast worden. Het bestemmingsplan is inmiddels binnen. “Het is nog steeds niet klaar. We zijn nu vooral bezig om het buitengedeelte op orde te krijgen.”

63 hectare

Op 23 januari vernam ze opeens dat de boeren hun grond, waardoor de boerderij van Widdershoven omringd is, willen gebruiken voor zonnepaneleninstallaties. “Het stond in een artikel in de krant. Zelfs de gemeente had het idee al besproken. We dachten: we moeten nu in de ankers.”

Het gaat om een gebied van 63 hectare. “Ik schrok me kapot. Als het doorgaat worden we een van de grootste zonneparken in Nederland. Er staan vijf monumentale boerderijen, er lopen reeën rond, het is een stiltegebied, zeldzame weidevogels. Dat kun je toch niet zo ombouwen?”, meent Widdershoven.

Sindsdien vraagt ze aandacht voor haar zaak, ook omdat het de bedoeling is dat haar boerderij een bed-and-breakfast wordt. "We vrezen voor onze onderneming." Het hele gesprek met Widdershoven in talkshowprogramma KRAAK. is hieronder terug te kijken.