Tientallen opengesneden dode ganzen gevonden in het water in Megen: 'Waanzinnig en walgelijk'

Een woordvoerder van de Dierenbescherming, waar de dierenambulances onder vallen, vertelt zondag: "Bij de meldkamer kwam een melding binnen van iemand dat daar die kadavers lagen. De dierenambulance is uitgereden en vond de ganzen. Het spreekt voor zich dat we dat een verschrikkelijke vondst vinden, die we gemeld hebben bij de politie."

In zakken

Sommigen van de dertig tot veertig opengesneden ganzen waren in zakken gestopt. De melder hielp de medewerkers van de Dierenambulance Maasland met het opruimen van de kadavers.