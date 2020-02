Middenin de winter is de lente op de volkstuin wel héél vroeg begonnen: 'De knoppen komen al uit'

De goudsbloemen bloeien nog steeds en de rozen ook, terwijl ze ook alweer uitlopen. De egels die in een hok bij Hans hun winterslaap hielden zijn er ook al vandoor en het onkruid groeit de hele winter gestaag door. De van Turkse afkomst tuinman Nevzat kan er ook geen touw meer aan vast knopen. "Het is veel te warm, het is veel te zacht. We hebben nog geen vorst gehad, maar dat had er wel moeten zijn."

Nevzat loopt naar zijn pruimenboompje en wijst op de vele groene knoppen die op springen staan. "We lopen een maand tot anderhalve maand voor op wat gebruikelijk is."

De zwarte bes, de kers en de pruimenboom denken dat het half maart is

Hans bevestigt de conclusie van zijn Turkse buurman. "De zwarte bes loopt ook al uit." Hans, die zich sinds kort opa mag noemen, maakt zich ongerust over de klimaatverandering. "Niet voor mijzelf, maar wel voor mijn kleinkind. Mijn kleinkind zal toch ergere dingen gaan meemaken dan wij, denk ik. Ik hoop dat ze een oplossing vinden, maar ik denk dat het verkeerd gaat."

"Kijk hier eens naar die kersen", zegt Nevzat. "De knoppen beginnen nu al uit te komen." Hans loopt op zijn beurt naar een bedje Nieuw-Zeelandse spinazie. "Dat had in de winter al heel lang dood moeten zijn, maar het staat er nog gewoon." De tuinman hoopt dat er een nog wintertje komt. "Er moet gewoon vorst komen. Een week of twee vorst is echt het allerbeste voor de natuur."

Waar blijft de vorst?

Collega Nevzat opteert ook voor een vorstperiode, maar wijst wel op de gevolgen. "Een paar jaar geleden hadden we ook zo'n zachte winter en toen ging het plotseling hard vriezen. Dan is alles kapot en krijg je geen vruchten meer aan de boom."

In maart 2018 kon er nog geschaatst worden!

Nevzat heeft gelijk, want eind februari 2018 ging het plotseling vrij streng vriezen in onze provincie. We lijken het te zijn vergeten, maar in het weekend van vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2018, kon er op veel plaatsen in Brabant toch echt geschaatst worden. Het kan dus nog!