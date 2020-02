Vliegbasis Eindhoven verwacht bus met Nederlanders die door coronavirus geteisterd China verlieten

De Nederlanders komen per bus naar de vliegbasis in Eindhoven (archieffoto).

Bij aankomst in Eindhoven volgt een medische check. Toen de groep in China vertrok, vertoonde niemand symptomen van het virus. Alle passagiers zijn volgens het Ministerie van Volksgezondheid meerdere keren gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Het virus heeft in China inmiddels ruim driehonderd doden geëist.

Het vliegtuig waarmee de Nederlanders en ook twee Chinese partners uit Wuhan vertrokken, maakte rond 14.00 uur een tussenlanding op de militaire basis in het Zuid-Franse Istres, nabij Marseille. Later zal het toestel nog landen in Brussel. Daar zullen de passagiers overstappen in een bus.

Tot rust komen

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners gaan na aankomst in ons land naar een locatie van Defensie voor de eerste opvang en om tot rust te komen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het toestel vertrok in de nacht van zaterdag op zondag om halfdrie uur Nederlandse tijd uit Wuhan.

Quarantaine

Voor iedereen in het gezelschap volgt een periode van quarantaine. dat kan in de thuissituatie zijn, of op een aangewezen plek. Bij de terugkeer zijn naast het ministerie veel instanties betrokken, waaronder de RIVM, de gemeente Eindhoven en GGD Brabant zuidoost.