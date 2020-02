Oppermachtige Mathieu van der Poel wint derde wereldtitel veldrijden

Van der Poel was in 2015 de jongste wereldkampioen ooit. De drie daaropvolgende jaren werd hij telkens afgetroefd door de Belg Wout van Aert, maar vorig jaar in het Deense Bogense volgde eindelijk zijn tweede wereldtitel. Hij kleurde het jaar daarna verder met onder meer overwinningen als mountainbiker en een memorabele zege op de weg in de Amstel Gold Race.

Met een nieuwe wereldtitel op zak neemt Van der Poel nu weer afscheid van het veld. Hij gaat zich in eerste instantie richten op het voorjaar op de weg. Daarna gaat de blik op de mountainbike, de discipline waarop hij bij de Olympische Spelen in Tokio op goud mikt.