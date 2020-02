Demian en Tim (17) vinden pistool tijdens magneetvissen in kanaal Eindhoven

EINDHOVEN -

Demian en Tim uit Valkenswaard hebben zondagmiddag bij het magneetvissen een pistool gevonden in het kanaal aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. Het gaat volgens de politie om een echt 8 mm wapen. Agenten hebben het wapen meegenomen naar het bureau om het te onderzoeken op eventuele vingerafdrukken en DNA-sporen. "Ik haalde hem omhoog en dacht in eerste instantie dat het een oud slot was. Toen ik beter keek, bleek het een wapen te zijn", zegt Demian over de vondst.