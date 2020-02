Vechtpartij en autobrand bij huis in Nuenen, politie onderzoekt voorval

Bij een huis in de Vorsterstraat in Nuenen is zondagavond een ruzie uitgelopen op een mishandeling en een autobrand. In het huis zou eerder op de avond iemand mishandeld zijn. Enkele uren later stond bij hetzelfde adres een auto in brand. De politie bevestigt de ruzie en de autobrand, maar wil nog niet veel kwijt over het voorval. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Volgens een omstander is er in het huis een ruzie ontstaan die is uitgelopen op een vechtpartij, Daarbij is een man mishandeld met een ploertendoder. Het slachtoffer zou een hoofdwond hebben opgelopen.

Een paar uur later stond er een auto in brand. Of het om de auto van het slachtoffer gaat is niet duidelijk. Wie het slachtoffer is en waarover de ruzie ging, is eveneens onbekend.