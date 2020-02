Vormen meerderheidscoalitie in Brabant is onmogelijk, stellen rapporteurs

Het is onmogelijk om in Provinciale Staten een meerderheidscoalitie te vormen. De speciale rapporteurs Peter van den Velden en Alfred Arbouw hebben weken gepuzzeld en zijn tot de conclusie gekomen dat het 'zeer complex zal zijn de huidige minderheidscoalitie om te vormen tot een meerderheidscoalitie'.

De twee rapporteurs roepen alle partijen en de grootste coalitiepartij VVD op snel met een initiatief te komen om de impasse te doorbreken. Ze wensen de partijen veel wijsheid.

Onmogelijk

Nadat het CDA uit de coalitie was gestapt, ontstond er een politieke crisis. De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 willen wel met de SP verder. VVD wil dat niet, want dan ontstaat er binnen de coalitie een te groot links blok. Peter van der Velden en Alfred Arbouw werden ingevlogen om een oplossing te zoeken. Dat is niet gelukt. Ze hebben wel vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is in Brabant een meerderheidscoalitie te vormen.

Alle fracties gaven aan dat zij urgentie voelen. “Noord-Brabant wordt op korte termijn geconfronteerd met grote uitdagingen. Deze grote uitdagingen ontmoeten elkaar in onze provincie in de volle hevigheid. Dat vereist een stabiel bestuur”, aldus de rapporteurs.

Verdeeld

Uit de reflecties en de inventarisatie blijkt echter dat partijen zeer verdeeld zijn over de gewenste oplossing voor de huidige politieke situatie. Er is een grote meerderheid die voorstander is van een meerderheidscoalitie met een zo breed mogelijk draagvlak. De invulling van deze meerderheid is echter het grootste twistpunt tussen de fracties. Van Der Velden en Arbouw concluderen dat het zeer complex zal zijn om de huidige minderheidscoalitie aan te vullen tot een gedragen meerderheidscoalitie.

Met dit rapport ronden Van der Velden en Arbouw hun opdracht af: "We roepen de fracties – en de grootste fractie van de VVD in het bijzonder – dan ook op om snel met een initiatief te komen en de impasse te doorbreken.”