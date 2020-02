Eindhovenaar opgepakt voor handel met beruchte blauwe drugsvaten vol chemicaliën

Tijdens de doorzoeking van het huis van de Eindhovenaar trof de politie chemicaliën aan voor de productie van synthetische drugs, dure horloges en contant geld aan. Ook is beslag gelegd op diverse gegevensdragers, verboden wapens en munitie.

Drugskoerier

De man wordt ervan verdacht dat hij met een bestelbus in juli 2019 vanuit een loods in het Duitse Noordrijn-Westfalen spullen voor de productie van synthetische drugs naar de omgeving van Zaltbommel heeft gebracht.

De Duitse politie onderzocht op 2 september 2019 de loods in Duitsland. Daar werd beslag gelegd op honderden vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs, zoals aceton en zwavelzuur. Het onderzoek is door de Duitse justitie overgedragen aan de collega's in Nederland.

Bronxville

De aangehouden Eindhovenaar kwam in februari 2018 al in beeld bij een levering van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Hiervan werd 1500 kilo APAA aangetroffen in een loods in Alphen aan de Rijn en 2525 kilo APAA in verschillende bestelbussen in Lunteren. In deze strafzaak, door justitie Bronxville genoemd, is al iemand voor de rechtbank verschenen en veroordeeld.

De opgepakte Eindhovenaar zit in beperking. Alleen zijn advocaat mag met hem spreken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.