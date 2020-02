Hyundai die gruwelijk in de weg stond na week weggesleept door gemeente

Na een week wachten heeft de gemeente Eindhoven zelf actie ondernomen: de fout geparkeerde Hyundai is weggesleept. Het asfalt van de parkeerplaats waar de grijze wagen geparkeerd stond, moest worden vervangen. Die werkzaamheden werden twee weken geleden al aangekondigd, maar de eigenaar van de auto ondernam geen actie.

De Hyundai met Pools kenteken stond geparkeerd bij een parkeerplaats voor vliegtuigspotters aan de Spottersweg in Eindhoven. Normaal gesproken mag een auto 24 uur op deze parkeerplaats staan. Aannemer Heijmans wachtte niet tot de auto werd opgehaald met het weghalen van asfalt. Ze gingen net zo lang door tot alleen het asfalt onder de Hyundai nog over was.

De gemeente heeft maandag besloten de auto weg te slepen.