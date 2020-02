Arts Ronald ter Schegget begeleidde evacués op Vliegbasis Eindhoven: 'Het is een latertje geworden'

Het is na twaalf uur als de bus met evacués het terrein van Vliegbasis Eindhoven oprijdt. GGD-arts Ronald ter Schegget staat met zijn team klaar om hen op te vangen. "In de bus had een arts van Defensie al naar de gezondheid van de mensen gekeken. Ook was al gecontroleerd of ze een koorts hadden. Dat was gelukkig niet zo. Toen ze uit de bus stapten, moesten ze wel allemaal een mondkapje op. Wij, de artsen, ook. Voor de zekerheid, om eventuele besmetting te voorkomen. We hebben aan de mensen gevraagd hoe het met ze ging en of ze geen klachten hadden. Dat was allemaal in orde."

Naar huis of naar familie

Na een reis van bijna 24 uur werden de evacués uiteindelijk naar defensieterrein Huis ter Duin in Utrecht gebracht. Daar hebben ze de nacht doorgebracht. Maar volgens Ter Schegget wil het merendeel de quarantaineperiode thuis of bij familie doorbrengen. Daarom hebben de artsen van de GGD Brabant-Zuidoost vannacht met hen besproken aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen.

Aan deze regels moeten mensen zich houden als ze thuis in quarantaine willen:

De mensen die niet thuis of bij familie in quarantaine kunnen, blijven voorlopig op het defensieterrein in Utrecht. De rest mag naar verwachting maandag vertrekken. Of er ook in Brabant mensen in quarantaine gaan, kan en mag de arts niet zeggen.

Quarantaine is kwestie van vertrouwen

De GGD Brabant-Zuidoost blijft de gehele tijd dat de mensen thuis in quarantaine zitten een grote rol spelen. "Waar in Nederland ze ook verblijven, wij blijven hun eerste contactpersoon. We gaan ze regelmatig bellen om te vragen of ze geen koorts hebben of last van hun luchtwegen. We hebben de mensen duidelijk uitgelegd op welke klachten ze moeten letten. Verder is het vooral een kwestie van goed vertrouwen. We kunnen geen mensen voor de deur zetten om te controleren of ze niet toch naar buiten gaan. En als ze echt hulp nodig hebben, dan nemen wij contact op met de GGD in hun regio en vragen wij hen om te assisteren."

Ter Schegget blikt met een goed gevoel terug op zondagavond. "Wij zagen hele vermoeide mensen binnen komen op de vliegbasis. Maar ze waren toch nog goed gemutst en alles verliep redelijk vlot." Op de vraag hoe het met hemzelf gaat, antwoordt hij lachend: "Ik heb vannacht maar een paar uur geslapen en vandaag was het ook weer volle bak voor het hele team. Dus ik ben heel druk, maar ik hoop vanavond wat eerder naar bed te kunnen gaan."