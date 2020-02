Anneke van Giersbergen niet welkom in kerk Zwolle: 'Ik moest m'n tattoos verbergen'

Zangeres Anneke van Giersbergen uit Sint-Michielsgestel is met haar 'Anneke Goes tot Church'-concert toch niet welkom in de Domincanenkerk in Zwolle. Volgens de zangeres mocht ze alleen optreden als ze haar tatoeages zou bedekken en meer religieuze liedjes, spirituals, zou zingen. Zou ze dat laatste niet doen, dan had de Dominicanenkerk graag dat ze een aantal dagen en nachten in het klooster zou verblijven. Maar dat ging de zangeres veel te ver.

"Dit is allemaal wel heel bijzonder en lichtelijk bizar", vertelt Anneke. Voor haar gevoel moest ze aan steeds meer voorwaarden van de kerk voldoen om er te mogen optreden. "Ik kreeg eerst het verzoek of ik misschien een christelijk lied in mijn setlist op wilde nemen. Dat wilde ik wel. Maar na kritiek uit de achterban van de kerk, kwamen er meer eisen", vertelt ze.

Aanpassen setlist

"Ik werd gebeld door de kerk dat er veel negatieve berichten kwamen vanuit de parochianen", vertelt organisator Erik Hoezen. Hij onderhandelde met de kerk namens de zangeres. "Mensen hadden Anneke opgezocht op internet en zagen toen dat ze metalzangeres was en veel tattoos had. Daarop kregen wij het verzoek of we de setlist wilde aanpassen."

Anneke somt op wat de Dominicanenkerk allemaal anders wil: "Ik moest drie christelijke liedjes zingen, twee dagen meelopen in het klooster en m'n tattoos bedekken. Voor mijn gevoel werd mijn hele karakter uitgegumd." Of ze nog heeft getwijfeld om aan de eisen te voldoen? "Geen seconde!", zegt ze resoluut.

'Feeling met klooster'

Peter Pot, directeur van de Dominicanenkerk, erkent dat de kerk liever had gezien dat Anneke meer spirituals zou zingen. "We snappen dat een zanger zelf de setlist bepaalt. Maar ik moet wel aan mijn parochianen uit kunnen leggen waarom iemand hier in deze kerk optreedt. Daarom stelden we voor dat ze een paar dagen in ons klooster zou verblijven bij de paters, op onze kosten. Dan kreeg ze daar feeling mee en kon ze er toch tijdens de optredens blijk van geven dat ze dat had gedaan."

De tatoeages zouden voor Pot geen probleem zijn. "We zien graag dat ze zich passend kleed, maar dat is haar verantwoordelijkheid." Hij zegt dat hij haar geen kledingvoorschriften heeft opgelegd. Organisator Erik en Anneke bestrijden dat. "'En al die tattoos....'Dat zeiden ze toen ik foto's van Anneke liet zien. Bij een foto van Anneke met lange mouwen, waarbij haar tattoos niet te zien waren, lieten ze duidelijk blijken dat ze dat liever hadden", legt Erik uit.

Engeltatoeage

"Ik vind het heel erg kort door de bocht allemaal", verzucht Anneke. "De grootste tattoo die ik heb is namelijk van een engel." Daarnaast vindt ze het jammer dat mensen de metal meteen met iets duisters associëren. "Ik snap dat mensen in eerste instantie hun wenkbrauwen fronsen, maar kijk op m'n instagram en dan zie je wie ik ben. Ik ben niet duister of donker."

Het optreden is inmiddels verplaatst naar de Grote Kerk in Zwolle. "Daar zeiden ze meteen ja." Daarnaast zijn er ook optredens in onder meer de Paterskerk in Eindhoven en de Orangerie in Den Bosch. Ze speelt akoestisch eigen werk, covers en een aantal nieuwe nummers van haar plaat die pas volgend jaar uitkomt.