Domino Day keert terug op tv, domino-icoon Wim kan geluk niet op: ‘Het ultieme doel’

Als hij geen stenen zet met wat mogelijk de grootste Domino-club in de wereld is, is Wim ‘gewoon’ verzorger op een revalidatieafdeling. Maandag zat hij in een bedrijfshulpverleningscursus op het werk toen hij het nieuws hoorde.

Met de oren te klapperen

“Opeens stond mijn telefoon roodgloeiend van de berichtjes. Bleek Domino Day te zijn aangekondigd. Nou, ik heb daarna maar met een half oor die cursus gevolgd. Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik het nieuws hoorde”, vertelt Wim, voorzitter van het Dutch Domino Team.

Na de cursus bleek het allemaal waar te zijn. ”Wauw, het komt echt terug, dacht ik. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Domino Day is na 2009 van de buis verdwenen, maar liep sinds eind jaren negentig. Het programma trok miljoenen mensen naar de buis, louter voor een recordpoging met dominostenen. Of ja, ‘louter’. Domino Day ging traditiegetrouw gepaard met meer menselijk drama dan de gemiddelde aflevering Goede Tijden, Slechte Tijden.

Gaan de bouwers het wereldrecord halen? Is de foutmarge met ongevallen stenen wel groot genoeg? En wat als er iets misgaat tijdens het bouwen? De doodgeschoten domino-mus werd zelfs een internationale media-rel in 2005.

Domino Day heeft altijd al veel losgemaakt, dus logischerwijze maakt het nieuws over de comeback ook veel los bij Wim. “Stel je voor, je hoort dit terwijl zo’n beetje je hele leven in het teken staan van Domino: dan is Domino Day het ultieme doel!”

Wim, nu 32, was altijd al fan. “Ik zat van kinds af aan gekluisterd aan de buis. Ik vroeg steevast aan mijn ouders of ik het live mocht kijken. Uiteindelijk gaven ze dan toe aan mijn gezeur en mocht ik blijven zitten tot de laatste steen was gevallen.

‘Gewoon’ professionals

Nu staat Wim sinds 2010 aan het hoofd van het Dutch Domino Team, inmiddels volgens Wim mogelijk de grootste dominoclub van de wereld. Er zijn de laatste tijd namelijk een boel andere grote dominogroepen ‘omgevallen’. Neemt het animo voor domino af?

“Nee, de hobby is nog steeds populair. Het is een hobby onder vooral jeugd en studenten. Mensen die ouder worden komen voor een keuze te staan, want domino is ook tijdrovend. Soms kiezen ze ervoor domino te laten voor wat het is, maar wij van Dutch Domino Team krijgen nog steeds aanmeldingen.”

“We zijn heel trots dat we tien jaar bestaan. We hebben een eigen evenement en gaan dit jaar half miljoen stenen zetten.” Wims groep is inmiddels een internationaal team. “We hebben leden uit Duitsland, Frankrijk en zelfs Israël.” Een supergroep? “Nee, we noemen onszelf gewoon professionals.”

Het doel van Domino Day is overigens om dit jaar de 4,5 miljoen stenen om te laten vallen. Een nieuw wereldrecord.

“Je hebt dan eigenlijk vijf miljoen stenen nodig”, vertelt Wim. “Er moet een marge zijn omdat natuurlijk niet alle stenen omvallen. Daar heb je dus ook veel mensen voor nodig. Wanneer ze mij bellen? Ik denk morgen, dan zijn alle kantoren weer open.”