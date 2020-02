Man zonder rijbewijs komt met auto naar afspraak op politiebureau: 'Hoe dom kun je zijn?'

Het gaat om een 36-jarige man uit het Oosten van Nederland die maandagmiddag een afspraak had bij de politie in Sprang-Capelle. Een wijkagent uit Waalwijk herkende de man in het politiebureau en wist ook dat de man helemaal geen rijbewijs heeft.

Parkeerplaats

De man kennende, zou hij zeker niet met het openbaar vervoer zijn gekomen of een lift hebben gekregen van een kennis. De wijkagent ging daarom in de omgeving van de Tilburgseweg op onderzoek. Korte tijd later trof hij een hem bekende auto aan op een parkeerplaats. Op zo'n driehonderd meter van het politiebureau.

Boete

Om helemaal zeker te gaan, bleef de agent posten bij de auto. Na een half uur bleek zijn vermoeden juist. De man zonder rijbewijs stapte in en reed weg. Om na enkele meters op de rem te trappen na een stopteken van de agent.

De betrapte chauffeur kan een boete tegemoet zien. Hoe hoog die uitvalt, hangt af van de officier van justitie. De man is al vaker betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De auto is in beslag genomen.

"Zo is boeven vangen wel heel gemakkelijk", schrijft de politie van Sprang-Capelle.