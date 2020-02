Derk Alssema wordt de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen

De gemeenteraad ziet in Derk Alssema (33) de verbinder en netwerker die in de profielschets van de gemeenteraad naar voren komt. Mocht hij benoemd worden, dan behoort hij tot de jongste burgemeesters van het land. Doorgaans wordt de voordracht van de gemeenteraad overgenomen door Den Haag.

Wethouder Goes

Alssema is sinds 2015 wethouder in de gemeente Goes. Hij is momenteel ook voorzitter van de jeugdhulpregio Zeeland en voorzitter energietransitie namens de Zeeuwse wethouders duurzaamheid. Daarvoor was hij vanaf 2010 gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeente Goes. Voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als procescontroller en als teamleider bij een bankinstelling.

Alssema zal burgemeester Jan Boelhouwer opvolgen, die eind maart op 70-jarige leeftijd afscheid neemt.