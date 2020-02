Zjos (23) is de 'leukste autist op Twitter' en krijgt daar een prijs voor

Ze is jong, heeft een bak vol humor en ze inspireert dagelijks mensen met haar berichten over autisme en depressie. Zjos Dekker is de winnaar van de Brabantse Vrouw in de Media Award 2019. De 23-jarige Zjos uit Heesch is naar eigen zeggen 'de leukste autist van Twitter' en werkt als ervaringsdeskundige bij ggz-instelling Reinier van Arkel.

"Het is heel fijn om te horen dat mensen waarde hechten aan dingen die ik soms in een onnozele bui op internet zet", vertelt Zjos dinsdag in radioprogramma Brabants Bont van Omroep Brabant.

Sinds de diagnose autisme kreeg het leven van Zjos een totaal andere wending. Haar Twitteraccount, waar ze al langer actief op was, werd enorm populair. Inmiddels heeft ze meer dan 14.000 volgers. Vooral haar openheid over de zelfdoding van haar broer, werd ontzettend gewaardeerd. "Ik voelde mij heel schuldig over mijn broers dood. Daar heb ik veel over geschreven. Ik kreeg daarna berichten van mensen die zeiden: 'Door jou begrijp ik depressie beter'."

Maar dat is niet alleen waarom de aanwezigheid van Zjos in de media zo wordt gewaardeerd. Zoals ze het zelf beschrijft: "Ik ben gewoon hilarisch. Alles wat ik breng is met humor. Ik ben van mening dat humor echt een kracht is van vele mensen met autisme. We zijn gevat en direct. En het maakt het leven ook een stuk leuker."

Ongelukkig op de bank

Hoewel Zjos heel blij is met haar prijs, heeft haar populariteit ook een schaduwzijde. "Het is heel dubbel. Het staat toch ver van je af. Het is niet alsof al die mensen juichend onder mijn balkon staan", vertelt de winnares. "Ik heb nog steeds dagen dat ik ongelukkig op de bank lig. Maar het is heel fijn om deze erkenning te krijgen."

Op de vraag wat Zjos na deze prijs nog wil bereiken is ze glashelder: "Ik hoop dat ik ooit fulltime als spreker en dagvoorzitter kan werken. En een Volvo XC40, dan ben ik geslaagd."

Meer vrouwelijke experts in de media

De Vrouw in de Media Award is een publieksprijs die in het leven is geroepen om vrouwelijke experts en rolmodellen vaker in de media te krijgen. Zjos heeft zichzelf volgens de stemmers als beste neergezet in de media. Andere genomineerden uit onze provincie waren onder meer:

Sandra Wijkhuisen uit Etten-Leur, oprichter van de stichting Yellow Roses Foundation,

Pirjo de Winkel uit Oisterwijk, algemeen directeur van Bij Robèrt.

Vorig jaar won Facebookexpert Anne Raaymakers de Vrouw in de Media Award Noord-Brabant.

