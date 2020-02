IJsbrand (24) betaalt met de chip in zijn hand: 'Nu kan ik nooit meer m'n portemonnee vergeten'

IJsbrand Geutjes (24) doet samen met zes anders studenten van Fontys in Eindhoven mee aan een experiment. Zelfs de docent doet mee. Ruim twee maanden geleden lieten ze een chip plaatsen.

Sam Mensink (21) gaf zich ook op voor de proef. “Het lijkt mij heel gaaf als je in de trein met je hand kan reizen. Dat de conducteur alleen je hand hoeft te scannen. Ik wil zonder sleutels en portemonnee de deur uit kunnen. Dat is mijn droom.” IJsbrand: “Zo vergeet je niks. Dat is lekker makkelijk. Je kunt nu al contactloos betalen. Waarom niet je hand er tegenaan houden?”

In de gaten houden

De studenten helpen mee bij het verder ontwikkelen van de chip. Ze zorgen ervoor dat er steeds meer met de chip kan. Sam: “Als je bijvoorbeeld je wachtwoord van Facebook bent vergeten, willen we dat je je hand op een scanner legt en zo inlogt. Of dat je zo je computer ontgrendelt.”

Last van de chip hebben ze niet. IJsbrand: "Soms speel ik er wat mee. Je voelt er niks van." Sam: "Er zitten medische siliconen omheen. Net als bij een pacemaker."

De chip is slechts 12 millimeter lang.

Er kan heel veel met zo’n chip, maar niet alles is wenselijk vindt Sam. “Bij mij is de grens als je constant in de gaten wordt gehouden. Dat elk moment van de dag gezien wordt waar je bent. Nu kan dat niet omdat de chip pas werkt als je hem bij een apparaat houdt.”

Beveiliging

IJsbrand: “Als van iedereen de persoonlijke gegevens erop komen, moet je wel goed over de beveiliging nadenken.” En over veiligheid gesproken: ontstaat er zo een nieuwe vorm van overvallen? Dat een chip eruit wordt gesneden en dat iemand daarmee naar de bank gaat. "Daar moet je over nadenken. Van de andere kant: als ik je portemonnee uit je broekzak trek, kan ik ook naar de bank gaan."

Volgens Sam lopen we over vijftien jaar allemaal met zo’n chip. “Ik vind het wel grappig om hier de eerste in te zijn. Nu ben je een van de weinigen. Straks zeggen we: "O, jij hebt hem ook.”