NAC-trainer Hyballa moet promoveren met club die bij hem past: 'Gekke supporters, gekke trainer'

Het doel van Hyballa bij NAC is duidelijk: hij moet en zal de Bredase voetbalclub terug brengen naar de eredivisie. Dat zal hij op eigen karakteriserende manier doen: bevlogen, energiek en emotioneel.

"Ik wil mijn energie op de spelers overbrengen", zo zegt de trainer, kind van een Duitse vader en Nederlandse moeder. "Als ik na anderhalf jaar niet ben gepromoveerd, ga ik ook weer weg. NAC is een moeilijke club en ik ben een moeilijke trainer, maar dat kan ook lukken. Ik weet dat er bij een NAC een trainerskerkhof is, maar het is ook een volksclub en daar ben ik wel een figuur voor.

'NAC is geen plastic club'

Dat zou zo maar kunnen, want Peter Hyballa wordt door sommigen al een beetje vergeleken met Stijn Vreven, een vorige NAC-trainer die populair was in Breda om zijn temperament. Dat zou weleens goed kunnen passen.

"Daarom heb ik hiervoor gekozen en niet voor een plastic club. NAC heeft ook gekke supporters. En ja, als het in Nederland zo raar is dat een trainer een beetje langs de zijlijn roept en springt dan is dat maar gek. Het is hoe je het uitlegt, positief of negatief."

