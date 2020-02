Leer carnavallen op z'n Oeteldonks met deze instructievideo!

In een bananenpak en met après-skimuziek carnaval vieren terwijl je luid 'Alaaf!' roept? In Den Bosch, tijdens carnaval Oeteldonk, is het uit den boze. Een instructievideo moet dat ook aan carnavalstoeristen van boven de rivieren duidelijk maken.

Oeteldonk staat tijdens carnaval bol van tradities: mannen zijn ‘boeren’ en vrouwen ‘durskes’, iedereen is gekleed in boerenkiel en er wordt uitsluitend Oeteldonkse muziek gedraaid.

“We krijgen elk jaar meer gasten, maar niet iedereen weet hoe het feest hier wordt gevierd”, zegt Rinske van Kasteren van de Oeteldonksche Club. “Mensen reizen vanuit de Randstad verkleed en wel naar Den Bosch, maar komen van een koude kermis thuis. Want als je niet in een boerenkiel bent gekleed, heb je moeite om het feestje mee te vieren. Je komt zonder kiel bijna nergens binnen. Niet iedereen weet dat.”

En zo ontstond het idee voor een video over elf dingen die je móét weten als je in Den Bosch komt carnavallen. “We roepen wel dat we hier ons eigen spel spelen, maar deden er niet zo veel mee. Met deze animatievideo willen we laten zien hoe carnaval in Oeteldonk werkt en hoe je jezelf het best kan aanpassen. Het is niet bedoeld om met het vingertje te wijzen.”

Eeuwenoud spel

Het Oeteldonkse carnaval bestaat sinds 1882 en is immaterieel cultureel erfgoed. Carnavalsprins Amadeiro reist op carnavalszondag vanuit het ‘winterpaleis’ naar Den Bosch, waar hij door ‘burgervaojer’ Peer vaan den Muggenheuvel op het station wordt onthaald om rondgeleid te worden in ‘zomerpaleis’ Oeteldonk. “Onze taak is om dat spel te bewaren”, zegt Van Kasteren. “We willen het overdragen aan volgende generaties. Als we het loslaten, hebben we hetzelfde carnaval als andere plekken.”

“Als je je niet aanpast, is het ook prima. Maar weet wel dat we carnaval op onze eigen manier vieren. Je kunt beter naar Eindhoven of Tilburg als je je niet wilt aanpassen.”