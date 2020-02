Waar zijn ze het hardst op zoek naar een carnavalsoutfit? Je ziet het hier

Webshop Beslist.nl bracht dinsdag de Carnavals Index uit. Dit is een overzicht van alle Nederlandse plaatsen die het fanatiekst op zoek zijn naar een carnavalsoutfit. Na meer dan 200.000 zoekopdrachten kwamen de volgende Brabantse plaatsen als het fanatiekst uit de bus:

Made Schaijk Bavel Zevenbergen Horst (gemeente Gilze en Rijen) Rijsbergen Heesch Diessen Berlicum Beek en Donk

Made mag dan wel in de Brabantse top tien op één staan, maar de landelijke topper is Voerendaal in LImburg.

De Carnavals Index 2020 laat zien waar in Brabant het hardst gezocht wordt naar feestkleding.

Feestwinkel

Naast dat mensen hun carnavalskleding online bestellen, gaan de kostuums in de feestwinkels ook nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Maurice van Hommel is eigenaar van de Feestspecialist in Tilburg en merkt dat films en series veel invloed hebben op de keuzes van zijn klanten.

"De gevangenisserie Orange Is The New Black was heel populair. Dat gaat over een vrouwengevangenis waar iedereen een oranje pak draagt. Omdat daar vraag naar was, zijn we die pakken gaan inkopen." Ook kostuums van de serie Peaky Blinders en de film The Joker zijn populair. "De ene keer zien we een trend aankomen en de andere keer horen we het van klanten", vertelt Maurice. "Zo gaat dan nu eenmaal."