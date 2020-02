Dievenbende gebruikt stille elektrische scooter om 's nacht auto's en onderdelen te stelen

MOERDIJK -

In de gemeente Moerdijk zijn sinds 1 september 2019 zeker 155 auto’s het doelwit geworden van inbraak, diefstal of vernieling. Volgens de politie gaat het om een rondtrekkende inbrekersbende en zijn de daders nog niet gearresteerd. Waarschijnlijk gebruiken ze een elektrische scooter om in stilte te kunnen werken.