Rondtrekkende inbrekersbende teistert al maanden gemeente Moerdijk

In de gemeente Moerdijk zijn sinds 1 september 2019 zeker 155 auto’s het doelwit geworden van inbraak, diefstal of vernieling. Volgens de politie gaat het om een rondtrekkende inbrekersbende en zijn de daders nog niet gearresteerd.

Vooral in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen is het raak. Volgens wijkagent Larissa van Helten heeft de politie in de gemeente Moerdijk alleen al de laatste twee weken 21 aangiften van diefstallen opgenomen.

"Die zijn gericht op auto-onderdelen zoals airbags, navigatiesystemen, sturen en buitenspiegels. Maar ook volledige auto’s zijn weggenomen. Het gaat hierbij dan vooral om voertuigen van de merken Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Renault, en Skoda."

Scooter

De politie vermoedt dat de misdrijven worden gepleegd door een rondtrekkende criminele groep. De inbrekers gebruiken waarschijnlijk een elektrische scooter om in stilte rond te kunnen rijden en zijn actief tussen middernacht en 05.00 uur.

“We vermoeden dat deze lieden de boel ook voorverkennen, dus ook overdag vragen we extra aandacht van de inwoners voor dit soort verdachte situaties”, aldus Van Helten.