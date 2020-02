'Michelinster' voor bijzondere kerk in Waalwijk: voortaan museum én kerk

De bezoekers maken met behulp van een audiotour in een halfuurtje kennis met de ‘highlights’ van de kerk. “Die audiotour begint hier”, vertelt een enthousiaste Max van Mierlo. “Hier, bij de maquette van de kerk die bij de ingang staat. Die audiotour komt er in het Nederlands en in Engels.”

Om de kerk ook als museum te runnen zijn er veel, heel veel vrijwilligers nodig.

“Onze stichting Vrienden van de Sint Jan telde al zeker vijftig vrijwilligers”, aldus Wil Vugt. “Er hebben zich gelukkig nog dertig mensen gemeld en dat betekent dat we nu op tachtig vrijwilligers zitten om de kerk vier en straks misschien wel vijf dagen per week open te houden.”

Grootste Museum van Nederland

De Waalwijkse kerk als onderdeel van het Grootste Museum van Nederland betekent, dat het straks als ‘museum’ opereert onder de vleugels van het Catharijneconvent in Utrecht. Het Catharijneconvent is het rijksmuseum voor christelijke kunst in Nederland. Een paar jaar geleden is het Catharijneconvent begonnen om bijzondere kerken in Nederland open te stellen voor het publiek. "Een Michelinster voor kerken', aldus de overkoepelende organisatie.

Inmiddels doen veertien (top)kerken en twee synagogen mee aan het project. De Sint Jan in Waalwijk is de zeventiende deelnemer, die z’n deuren museaal mag opengooien. De basiliek van Oudenbosch is al langer onderdeel van het Grootste Museum van Nederland.

Interactieve rondleiding voor scholieren

Jettie Haan, van de stichting Vrienden van de Sint Jan, is bezig om de kerk ook als museum onder de aandacht te brengen bij de scholen in Waalwijk. “We zijn in overleg met de basisscholen bezig om een interactieve rondleiding op te zetten, zodat we op jaarbasis ook een paar honderd kinderen binnen krijgen.”

Max van Mierlo toont het topstuk van de kerk, een middeleeuws doopvont

Bij een rondleiding in De Sint Jan de Doper (een audiotour) maken bezoekers onder meer kennis met de bijzondere kruiswegstatie, natuurlijk de biechtstoel uit een Belgisch klooster en het middeleeuws doopvont. "En, nog veel meer", aldus Max van Mierlo die benadrukt dat de toegang tot de kerk straks gratis is en blijft.