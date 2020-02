Dankzij Ted smullen ze in Bolivia (met mes en vork) van de Bossche bol

Ook de Boliviaanse Bossche bol is om in te bijten (foto: Ted Handelé).

Bossche bollen op de kaart zetten in Bolivia, kan dat? Zeker. Ted Handelé heeft dat met zijn medestudent Gert van der Meijden gedaan. Letterlijk. De Bolivianen eten de bol weliswaar met mes en vork, maar ook aan de andere kant van de wereld valt hij in de smaak.

Ted en Gert kennen elkaar van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Gert besloot in 2001 om een café met restaurant te beginnen in Sucre in Bolivia. Ted, geboren in het Gelderse Elst en tussen zijn 18e en 34ste woonachtig in Den Bosch, volgde hem kort daarna om hem te helpen opstarten. "Ik zou voor een half jaar gaan, maar dat is ietsje uit de hand gelopen. Ik leerde een Boliviaanse kennen en met Patricia ben ik in 2004 getrouwd. Inmiddels hebben we twee kinderen, Redmer van tien en Femke van elf jaar oud", vertelt Ted.

Toen ze het Joy Ride Cafe begonnen, wilden ze er graag een Nederlands en Europees tintje aan geven, maar dat bleek nog niet zo simpel. "In Bolivia was het moeilijk om spullen in te laten vliegen, dus moesten we alles zelf maken. We zijn begonnen met kroketten en bitterballen, daarna de appeltaart van oma en tenslotte dus de Bossche bol", zegt hij.

Maar Ted legt uit dat dat niet zonder slag of stoot ging. "Na aardig wat proefbollen te hebben gemaakt, kwam er uiteindelijk een redelijk goede bol uit. Die is toen op de kaart gezet. We hebben eerst geprobeerd om ze zonder bestek te serveren, maar de Bolivianen wilden er toch een mes en vork bij hebben."

Zeven soorten bier

Inmiddels is het Joy Ride Cafe in Sucre een begrip en niet alleen vanwege de Bossche bollen. Ted, zonder Gert die inmiddels in Spanje woont, is ook zelf bier gaan brouwen in Bolivia. Er staan nu een witbier en een Belgische pale op de kaart. Ted steekt daar nu veel energie in.

"Nu ben ik niet meer actief in de horeca, maar brouw ik hier inmiddels zeven verschillende soorten bier. Zo breng ik langzaam maar zeker een stukje Brabant naar Bolivia."