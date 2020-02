Man rijdt in op agente tijdens vluchtpoging in Bergen op Zoom

Een 29-jarige man heeft dinsdagmiddag tijdens een vluchtpoging in Bergen op Zoom op een agente ingereden, die net op tijd kon wegspringen. De bestuurder wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

De 29-jarige automobilist uit Halsteren kreeg op de Ericalaan in Bergen op Zoom een stopteken van agenten, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor. Volgens de politie haalde de man levensgevaarlijke toeren uit. Zo reed hij met 120 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan.

Hij botste daar tegen een geparkeerde auto. De agente die de verdachte achtervolgde, stapte uit om hem te arresteren. De vluchtende man was echter niet van plan om zich over te geven. Hij trapte vol op zijn gaspedaal en reed in op de agente, die opzij moest springen.

Grote hoeveelheid wiet

Even later zette de verdachte zijn auto aan de Boomgaard aan de kant om te voet verder te vluchten. De politie vond de man uiteindelijk in een brandgang tussen rijtjeshuizen, waar hij kon worden aangehouden.

De man had bijna driehonderd gram wiet bij zich. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is naar het politiebureau gebracht. De agente die bijna onder zijn wielen terechtkwam, heeft aangifte gedaan.