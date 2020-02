Metallica en Rammstein kloppen aan bij Joost Koopmans voor zijn slimme drumuitvinding

Veel drummers blijken er last van te hebben. Drumstellen die aan de wandel gaan omdat ze niet stevig op de grond staan. Joost uit Megen had er zelf ook last van tijdens de optredens met zijn coverband. "Ik ging op zoek naar een oplossing, maar tot mijn verbazing was er nog geen product voor. Ik ben goed met mijn handen en besloot zelf iets in elkaar te knutselen.''

Zo ontwikkelde hij een plaat waarin de poten van een drumset stevig vastgezet kunnen worden. "Een relatief simpel snufje, maar zeer effectief."

Guus Meeuwis en Lars Ulrich

Joost was zo overtuigd van zijn uitvinding dat hij een gat in de markt zag en vijf jaar geleden richtte zijn bedrijfje op. "De muziekwereld in Nederland is klein en door mond-tot-mondreclame werd het product snel bekend." Inmiddels gebruiken drummers van onder andere Guus Meeuwis, Duncan Lawrence en De Dijk zijn drumplaat.

Naast de vele Nederlandse artiesten zijn er ook internationale bands die zijn uitvinding hebben omarmd. De jonge ondernemer, die nog steeds fulltime werkt voor de gemeente Den Bosch, zocht zelf contact met de allergrootste drummers. "Lars Ulrich van Metallica was onmogelijk te benaderen, merkte ik, maar een van zijn roadies reageerde vrijwel meteen op mijn berichtje via Facebook.''

De drumplaat van Joost Koopmans (Foto: Joost Koopmans)

Uit de hand gelopen hobby

Zo kwam de jonge Brabander met meerdere grote namen in gesprek. ''Ik ga ook festivals als Paaspop en Rock am Ring in Duitsland af om drummers te spreken. Het is een uit de hand gelopen hobby. Het begon met een ideetje en nu sta ik backstage met de drummer van Rammstein te praten." Ook wordt Joost zelf benaderd door artiesten, zoals de drummer van metalband Machine Head. "Gast! Mijn snaredrum bewoog geen centimeter!", laat hij als referentie op de website van Joost achter.

Joost wil in de toekomst de markt verder veroveren. "Veel bekende artiesten hebben hun interesse getoond. Ook voor kleinere bands zoals coverartiesten die in de lokale kroeg staan, is het een betaalbare investering." Daarnaast wil hij nog meer grote artiesten aan zijn product binden. Daarvoor zet hij op korte termijn een productiecentrum op in de Amerikaanse muziekstad Nashville. "Naar Amerika gaan is de droom. Hopelijk spelen de drummers van Queen en Red Hot Chilli Peppers binnenkort ook op een van mijn matten."