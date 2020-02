Meierijstad wil drones inzetten ter verbetering van de veiligheid

Er is vorig jaar in Meierijstad al geëxperimenteerd met drones. Toen brachten studenten op het festival Paaspop in Schijndel mensenstromen in kaart. Het idee daarachter was de vraag of zulke beelden zouden kunnen bijdragen aan het opmerken van afwijkend loopgedrag, bijvoorbeeld door zakkenrollers.

Van Rooij haastte zich eraan toe te voegen dat de drones niet gebruikt gaan worden ter bestrijding van criminaliteit in de gemeente of Paaspop in het bijzonder.“ Er zijn nog veel hindernissen zoals privacy en het feit dat je met drones niet boven mensenmassa’s mag vliegen. Maar we willen wel onderzoeken of er technische hulpmiddelen zijn waarmee de festivalbezoekers kunnen worden beschermd.”

Volgens Van Rooij kunnen de drones tijdens het komende festivalseizoen wel gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld het bekijken van verkeersstromen.