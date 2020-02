Royston Drenthe is op zijn plek bij Kozakken Boys en gaat met zijn elftal carnaval vieren

Het was pas de vierde keer dat Drenthe in een officiële wedstrijd het shirt van Kozakken Boys droeg, want twee langdurige blessures hielden hem grote delen van dit seizoen aan de kant. “Natuurlijk was dat zwaar”, geeft Drenthe zelf toe. “Maar ik heb wel gemerkt hoe fijn deze club is. Verschillende mensen informeerden steeds hoe het met me ging en ook met de trainer heb ik wekelijks contact gehad.”

Royston Drenthe heeft het naar zijn zin bij Kozakken Boys en gaat zelfs carnaval vieren:

Kozakken Boys-trainer Rick Adjei is natuurlijk blij dat Drenthe weer helemaal fit is. "Al is zijn rol niet heel anders dan de andere jongens", zegt hij. "Natuurlijk, hij heeft veel ervaring en dat kan hij gebruiken, maar het is niet zo dat hij een veel belangrijkere rol heeft dan andere jongens. En het mooie aan hem is ook dat hij hier niet rondloopt als 'die jongen van Feyenoord of Real Madrid'. Hij doet normaal, is rustig en kan ons met zijn ervaring echt vooruithelpen."

Drenthe heeft het dus, ondanks zijn blessures, ontzettend naar zijn zin in Werkendam. “De club voelt nu al als familie. En ook al is het een amateurclub, ze beleven het als echte profs”, stelt de inmiddels 32-jarige Drenthe. En de voetballer die één keer voor Oranje uitkwam blijkt ook goed geïntegreerd te zijn in Brabant. “We gaan met het hele team in Breda carnaval vieren. Ik houd er wel van om een beetje gek te doen. We hebben leuke pakjes gekocht, dus dat wordt vast leuk.”

Acteren

Het was de afgelopen maanden stil rondom Drenthe, die dat naar eigen zeggen helemaal niet zo erg vond. “Zo kon ik me tenminste focussen op m’n herstel.” Maar nu staat de Rotterdammer weer vol in de spotlights, want naast zijn mooie en winnende goal van afgelopen zaterdag, kwam Drenthe de afgelopen dagen met wat anders in het nieuws. Zo maakte hij bekend dat hij naast het voetballen ook gaat acteren.

"Ik heb iets moois onder m'n billen geschoven gekregen", zegt hij. "Ik werd opgeroepen voor een casting en toen heb ik geen moment getwijfeld. Dit is stiekem mijn droom geweest en hier had ik het vroeger al over met mijn moeder."

Het is nog niet bekend in welke serie Drenthe gaat spelen, al zullen we hem niet in Goede Tijden Slechte Tijden zien spelen. "Het is in ieder geval een rol die echt heel goed bij mij past", is het enige wat hij er verder nog over kon zeggen.